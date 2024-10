Gaeta.it - Salvata una giovane a Ladispoli: i carabinieri bloccano tentativo di suicidio sui binari ferroviari

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio drammatico ha caratterizzato la tranquillità di, una località nota per le sue spiagge e il suo clima rilassato. Unadi 20 anni ha tentato di togliersi la vita sdraiandosi suidella lineaa Roma-Civitavecchia. Fortunatamente, un intervento tempestivo da parte deiha evitato il peggio, salvando la vita della ragazza e riportando attenzione su un tema delicato come quello della salute mentale e del supporto nelle situazioni di crisi. I fatti: ildiL’incidente si è verificato nelle scorse ore lungo la storica trattaa che collega Roma a Civitavecchia. La ragazza, un voltocome tanti che affollano le stazioni italiane, ha deciso di agire in un momento di grande vulnerabilità.