Rettori preoccupati per l'abolizione del test di accesso a Medicina

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La Conferenza deiitaliani ha espresso «profonda preoccupazione» per almeno tre aspetti principali che attengono la riforma riguardante lo stop aldi ingresso a. I timori sono soprattutto legati alle finanze, con il taglio subito dai bilanci delle università che nel 2024 ha sfiorato il 10 per cento, considerato lo spostamento dei piani straordinari nella quota base e l’aumento Istat. «Le risorse utilizzate finora per 20 mila studenti non possono essere sufficienti per i 60/80 mila candidati che frequenterebbero una volta che la revisione andasse a regime», hanno fatto notare. Per i«l’ingresso di 40/60 mila candidati in più aè impensabile» Una situazione che «da preoccupante diventa drammatica», osserva la Crui, «quando si considera l’assoluta incertezza sul finanziamento statale anche per l’anno 2025».