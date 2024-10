Provincia di Benevento, avviato lo svuotamento dello Stir di Casalduni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dei lavori, finanziati dalla Regione Campania e finalizzati al rilancio della gestione del ciclo rifiuti nel Sannio, il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e il Consigliere Provinciale delegato Umberto Panunzio, al termine di un briefing con il presidente della società partecipata SAMTE srl, avv. Domenico Mauro, hanno indetto una Conferenza Stampa per le ore 12.00 del prossimo martedì 22 ottobre nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori. Il Presidente della Samte, supervisionando il cantiere di lavoro presso lo Stir di Casalduni, aveva comunicato infatti «con emozione» a Lombardi e Panunzio l’inizio dello «svuotamento dei rifiuti allocati in seguito all’incendio del medesimo Stir nell’agosto del 2018. Anteprima24.it - Provincia di Benevento, avviato lo svuotamento dello Stir di Casalduni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dei lavori, finanziati dalla Regione Campania e finalizzati al rilancio della gestione del ciclo rifiuti nel Sannio, il Presidente delladiNino Lombardi e il Consiglierele delegato Umberto Panunzio, al termine di un briefing con il presidente della società partecipata SAMTE srl, avv. Domenico Mauro, hanno indetto una Conferenza Stampa per le ore 12.00 del prossimo martedì 22 ottobre nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori. Il Presidente della Samte, supervisionando il cantiere di lavoro presso lodi, aveva comunicato infatti «con emozione» a Lombardi e Panunzio l’iniziodei rifiuti allocati in seguito all’incendio del medesimonell’agosto del 2018.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ennesima ondata di furti tra Benevento e provincia - Un altro furto è stato denunciato sempre a Pietrelcina in via Cannavina. Tempo di lettura: < 1 minutoTre furti in abitazione, in città e in provincia nelle ultime ore. In via San Giuseppe i malviventi, dopo aver forzato una finestra in legno, hanno rubato due bracciali per un valore complessivo di circa 900 euro. (Anteprima24.it)

Provincia di Benevento - lavori su tre arterie importanti per 100 milioni di euro - Lgs. 042 per l’anno 2024, €. 000, reperite su fondi della Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità, sulle risorse F. s. ) -entro il prossimo mese di novembre si prevede il completamento dell’intervento sulle Strade provinciali n. 914 per l’anno 2 Il Servizio Viabilità della Provincia ha provveduto a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica: si prevede la sistemazione ... (Anteprima24.it)

XXV Congresso Provinciale ACLI APS di Benevento “Il Coraggio della Pace” - Successivamente, i delegati saranno chiamati a votare per l’elezione dei componenti del Comitato Provinciale, nonché dei rappresentanti al Congresso Regionale e al Congresso Nazionale. Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà domani, sabato 12 ottobre, presso il Centro Pastorale Parrocchiale “Casa di Padre Pio” di Pietrelcina, il 25° Congresso provinciale delle Acli di Benevento. (Anteprima24.it)