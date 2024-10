Parte d:cult, il primo corso di divulgazione scientifica del patrimonio culturale. A organizzarlo è la Scuola IANUA dell'università di Genova, ed è rivolto a giovani laureati, per farne dei professionisti della divulgazione scientifica. Per per conoscere le nostre bellezze a un pubblico sempre più ampio (Di giovedì 17 ottobre 2024) È il primo e unico corso post laurea in Italia che ha lo scopo di formare professionisti della divulgazione scientifica del patrimonio culturale, per farlo conoscere, amare e proteggere da un pubblico sempre più ampio. Un progetto davvero innovativo che si deve alla Scuola IANUA dell’università di Genova e che coinvolge, da adesso e per un paio di mesi, 24 giovani laureati di tutt’Italia under 35. Iodonna.it - Parte d:cult, il primo corso di divulgazione scientifica del patrimonio culturale. A organizzarlo è la Scuola IANUA dell'università di Genova, ed è rivolto a giovani laureati, per farne dei professionisti della divulgazione scientifica. Per per conoscere le nostre bellezze a un pubblico sempre più ampio Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È ile unicopost laurea in Italia che ha lo scopo di formaredelurale, per farlo, amare e proteggere da unpiù. Un progetto davvero innovativo che si deve alladie che coinvolge, da adesso e per un paio di mesi, 24di tutt’Italia under 35.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Divulgazione scientifica e tecnologica nel bene confiscato alla camorra - La giunta comunale di Maddaloni ha approvato la concessione in uso dei locali confiscati alla criminalità organizzata, situati in via Roma, all’Associazione Perlatecnica. . L’associazione, già. . Questa iniziativa è volta a favorire attività di divulgazione scientifica e tecnologica nel territorio. (Casertanews.it)

"Emato-Irst on the Road" con Ail : alla Rocca di Forlimpopoli appuntamento tra musica e divulgazione scientifica - Dopo il rinvio del 19 settembre scorso a causa delle proibitive condizioni meteo, si recupera il terzo appuntamento dell'anno per "Emato-IRST on the Road", le serate di incontri itineranti tra Bertinoro, Forlì, Forlimpopoli e Cesena che mettono al centro la divulgazione, l'informazione e la... (Forlitoday.it)