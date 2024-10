Ilrestodelcarlino.it - Oggi de Pascale a Castrocaro. E sabato sul colle con ‘Cara Romagna’

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Doppio appuntamento sul territorio a sostegno del candidato alla presidenza della Regione, Michele de(nella foto). Si iniziacon la lista civica ‘Insieme per crescere’ che organizza alle 18.30 al bar Pondi diTerme e Terra del Sole (via Marconi 74), un aperitivo elettorale. Sarà l’occasione per dialogare con il candidato al consiglio regionale dell’Emilia Romagna Michele Fiumi., invece, arriverà direttamente deconRomagna. Il mio impegno per la terra che mi ha cresciuto’: l’evento dedicato alla Romagna promosso dal candidato per il centrosinistra e civici, che si terràalla Ca’ de be’ a Bertinoro dalle 10 alle 12. "Sarà un’occasione – spiega de– per condividere le mie proposte e il mio impegno per il futuro della nostra terra.