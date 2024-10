Migranti in Albania. Lo sbarco e poi la sorpresa. Quattro rispediti in Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’immagine è surreale. Sul molo di Shëngjin una schiera di fotografi, cameramen, attivisti locali contro il presidente Edi Rama, funzionari e poliziotti. In arrivo dal mare gli appena 16 Migranti (10 bengalesi e 6 egiziani) prescelti per inaugurare la contestata stagione dei centri migratori Italiani in Albania. Ma appena scesi a terra, due dei naufraghi si dichiarano minori e altri due (forse anch’essi minori?) riferiscono problemi di salute. Tutti e Quattro debbono così essere riportati a bordo del pattugliatore Libra per la consegna a un centro Migranti nazionale. Uno scivolone che anticipa le mille insidie della scommessa di Giorgia Meloni sull’hotspot portuale di Shëngjin e sul Centro trattenimenti e respingimenti di Gjadër. Il primo caso nella Ue di gestione dei flussi al di fuori dei confini nazionali conferma una totale distanza di valutazioni. Quotidiano.net - Migranti in Albania. Lo sbarco e poi la sorpresa. Quattro rispediti in Italia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’immagine è surreale. Sul molo di Shëngjin una schiera di fotografi, cameramen, attivisti locali contro il presidente Edi Rama, funzionari e poliziotti. In arrivo dal mare gli appena 16(10 bengalesi e 6 egiziani) prescelti per inaugurare la contestata stagione dei centri migratorini in. Ma appena scesi a terra, due dei naufraghi si dichiarano minori e altri due (forse anch’essi minori?) riferiscono problemi di salute. Tutti edebbono così essere riportati a bordo del pattugliatore Libra per la consegna a un centronazionale. Uno scivolone che anticipa le mille insidie della scommessa di Giorgia Meloni sull’hotspot portuale di Shëngjin e sul Centro trattenimenti e respingimenti di Gjadër. Il primo caso nella Ue di gestione dei flussi al di fuori dei confini nazionali conferma una totale distanza di valutazioni.

