Tvzap.it - Luca, il 16enne scomparso nel nulla da giorni: come l’hanno ritrovato

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Social., il ragazzo di 16 anniil 10 ottobre scorso da Monticello Brianza, in provincia di Lecco, è stato. La sindaca del comune, Alessandra Hofmann, ha comunicato che la madre del giovane si sta dirigendo verso la città meneghina per riabbracciarlo. La notizia del ritrovamento ha suscitato sollievo nella comunità locale e tra i familiari del ragazzo. ( dopo le foto) Leggi anche: Esonda fiume in Italia, famiglie in fuga: cosa sta succedendo Leggi anche: Superenalotto, centrato il “6”: chi è il fortunato vincitore, ilneldaè statoa Milano, un ragazzo di 16 anni, eradalla sua abitazione a Monticello Brianza senza lasciare molte tracce. Fino a questa mattina, l’ultimo avvistamento documentato risaliva alle 2:37 dell’11 ottobre, quando era stato visto nei pressi del Bowling di Merate.