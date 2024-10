L'allerta meteo blocca la Festa della mela annurca (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Pro Loco “Valle”, con la preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale e dei tanti partner, sponsor e collaboratori, era più che pronta già in pista per la partenza programmata per domani della 30esima edizione della “Festa della mela”.Purtroppo, le proibitive condizioni Casertanews.it - L'allerta meteo blocca la Festa della mela annurca Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Pro Loco “Valle”, con la preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale e dei tanti partner, sponsor e collaboratori, era più che pronta già in pista per la partenza programmata per domani30esima edizione”.Purtroppo, le proibitive condizioni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pioggia e temporali : allerta meteo gialla nel Lazio - Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. . Roma, 17 ottobre 2024 – La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo gialla dalla sera/notte di ... (Ilfaroonline.it)

Allerta meteo - "Il Bosco in Rosa" al Real Bosco di Capodimonte rinviato al 26 ottobre - Appuntamento rimandato per la quinta edizione de “Il Bosco in Rosa”, la passeggiata che ogni anno colora i viali del Real Bosco di Capodimonte. Una manifestazione tutta al femminile in cui gli uomini sono invitati sì, ma a fare il tifo ed applaudire lungo i viali. Le previsioni meteo sono... (Napolitoday.it)

Maltempo - allerta meteo arancione domani 18 ottobre in Liguria e altre 4 regioni : elenco comuni scuole chiuse - L'elenco dei comuni coinvolti è in continuo aggiornamento. Continua a leggere . La Protezione Civile ha emesso l'avviso e diversi comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, tra cui le province di Savona, La Spezia e Genova. In Liguria domani 18 ottobre è stata diramata un'allerta meteo arancione per temporali, con conseguente chiusura delle scuole. (Fanpage.it)