La legge regionale delle Marche promuove salute e benessere: ecco gli obiettivi strategici (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, la concezione di salute ha subito un notevole ampliamento, abbracciando non solo gli aspetti fisici, ma anche quelli mentali e sociali del benessere. È in questo contesto che si colloca la legge regionale dedicata alla valorizzazione delle Marche come territorio votato al benessere e alla qualità della vita. Questa iniziativa ambiziosa è stata presentata dall'assessore allo sviluppo economico della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, durante la XXII Sessione Programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti , tenutasi alla Mole Vanvitelliana di Ancona. L'evento si è incentrato sul tema del "Diritto universale alla salute globale" e ha visto l'interazione tra diverse istanze e proposte, con un forte focus sulle aspettative dei cittadini in vista del G7 salute.

