Juventus, Ambrosini su Maldini: «Potrebbe fare questo percorso» (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex calciatore del Milan ha parlato del possibile futuro di Daniel Maldini, attuale giocatore del Monza Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Radio Serie A per parlare di Daniel Maldini, calciatore del Monza inseguito da varie squadre tra cui Juventus e Inter. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Dobbiamo prepararci al fatto che possa magari fare un Calcionews24.com - Juventus, Ambrosini su Maldini: «Potrebbe fare questo percorso» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex calciatore del Milan ha parlato del possibile futuro di Daniel, attuale giocatore del Monza Massimo, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Radio Serie A per parlare di Daniel, calciatore del Monza inseguito da varie squadre tra cuie Inter. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Dobbiamo prepararci al fatto che possa magariun

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus, Ambrosini su Maldini: «Potrebbe fare questo percorso» - L’ex calciatore del Milan ha parlato del possibile futuro di Daniel Maldini, attuale giocatore del Monza Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Radio Serie A per parlare di Daniel ... (calcionews24.com)

Maldini Juve, Ambrosini consiglia: «Può giocare nei bianconeri? Non è ancora pronto ma in futuro…» - Maldini Juve, Ambrosini consiglia sull’obiettivo di calciomercato: tutte le dichiarazioni sul giocatore del Monza L’ex calciatore Ambrosini ha parlato a Radio Serie A per analizzare Daniel Maldini, ca ... (juventusnews24.com)

Daniel Maldini all’Inter? L’annuncio spiazza tutti: “Dobbiamo prepararci” - Nelle ultime settimane è circolata la notizia secondo cui Daniel Maldini sarebbe finito nel mirino dell'Inter e di Piero Ausilio, spesso sulle tribune ... (spaziomilan.it)