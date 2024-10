Inter-Arabia Saudita, da ovest a est prosegue l’espansione del brand (Di giovedì 17 ottobre 2024) La notizia della collaborazione tra l’Inter e il mercato in Arabia Saudita è sicuramente una delle più Interessanti delle ultime ore in casa nerazzurra. Una scelta da leggere nella volontà della società di espandersi e far crescere il marchio. Da ovest a est del mondo. ESPANSIONE IN CORSO – Negli ultimi anni l’Inter ha iniziato e portato avanti un grande progetto di espansione del proprio marchio. Non soltanto attraverso i risultati sul campo – come le vittorie delle ultime stagioni e la finale di UEFA Champions League del 2023 – ma anche e soprattutto fuori dal campo. Ultima, ma non per importanza, la notizia relativa alla licenza per la società di collaborare con le aziende dell’Arabia Saudita. Inter-news.it - Inter-Arabia Saudita, da ovest a est prosegue l’espansione del brand Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La notizia della collaborazione tra l’e il mercato inè sicuramente una delle piùessanti delle ultime ore in casa nerazzurra. Una scelta da leggere nella volontà della società di espandersi e far crescere il marchio. Daa est del mondo. ESPANSIONE IN CORSO – Negli ultimi anni l’ha iniziato e portato avanti un grande progetto di espansione del proprio marchio. Non soltanto attraverso i risultati sul campo – come le vittorie delle ultime stagioni e la finale di UEFA Champions League del 2023 – ma anche e soprattutto fuori dal campo. Ultima, ma non per importanza, la notizia relativa alla licenza per la società di collaborare con le aziende dell’

