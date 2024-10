In giro per il mondo con Sergio Pérez, la super star F1 del Messico (Di giovedì 17 ottobre 2024) I piloti di Formula 1 sono soliti ripetere che ai nostri tempi guidare un’auto da corsa è per loro l’impegno minore. Trascorrere una giornata pre gara insieme a uno dei 20 atleti di livello mondiale ai vertici del settore sportivo automobilistico ci dà la possibilità di comprendere quanto ciò sia vero. Un giovedì di fine luglio, pochi giorni prima del Gran Premio d’Ungheria, il pilota della Red Bull Sergio Pérez, meglio conosciuto come Checo, uno degli atleti più famosi del Messico e di tutta l’America Latina, arriva da Madrid con un jet privato a Budapest dove viene accolto da un calendario fitto di impegni promozionali. Gqitalia.it - In giro per il mondo con Sergio Pérez, la super star F1 del Messico Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) I piloti di Formula 1 sono soliti ripetere che ai nostri tempi guidare un’auto da corsa è per loro l’impegno minore. Trascorrere una giornata pre gara insieme a uno dei 20 atleti di livello mondiale ai vertici del settore sportivo automobilistico ci dà la possibilità di comprendere quanto ciò sia vero. Un giovedì di fine luglio, pochi giorni prima del Gran Premio d’Ungheria, il pilota della Red Bull, meglio conosciuto come Checo, uno degli atleti più famosi dele di tutta l’America Latina, arriva da Madrid con un jet privato a Budapest dove viene accolto da un calendario fitto di impegni promozionali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La riconoscete? Lei cucina "vestita" così : il video che fa il giro del mondo - Sexy il resto dell'outfit: minidress nero con dettagli bianchi e decollete ben in vista. Visualizza questo post su Instagram ... (Liberoquotidiano.it)

Olivia Rodrigo cade in un buco sul palco durante un concerto. Il video fa il giro del mondo - La cantante e attrice statunitense è finita in un buco mentre saltellava qua e là per il palco. Nel 2016 è Paige Olvera nella serie televisiva Bizaardvark in onda su Disney Channel. Roma, 15 ottobre 2024 - Disavventura per Olivia Rodrigo durante il suo ultimo concerto a Melbourne. Entrambe le canzoni hanno ottenuto un discreto successo. (Quotidiano.net)

Ristoranti etnici a Bologna : il giro del mondo in cucina - Non solo sushi e involtini primavera: provare ricette di Paesi lontani può essere il modo per viaggiare... rimanendo in città. Ed è anche la strada per provare gusti nuovi e sorprendenti. (Ilrestodelcarlino.it)