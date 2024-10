Il magic moment di Idrissi. Il gol e l’assist in azzurro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il magic moment di Riyad Idrissi non accenna ad interrompersi e la sua crescita non si arresta. Come nei migliori sogni di un qualsiasi giovane calciatore, dopo la gioia del primo gol tra i professionisti in serie B, a Catanzaro, il terzino cresciuto nel Cagliari ha messo il suo zampino decisivo anche nell’1-1 della Nazionale Under 20 in Portogallo nella Elite League. A Coimbra, gli azzurrini di Bernardo Corradi, hanno recuperato all’iniziale svantaggio grazie al delizioso assist dell’esterno modenese per la firma di Vavassori, bravo ad agganciare la sfera in profondità di Idrissi e a battere il portiere di casa. Una giocata importante, oltre che efficace. Nel bagaglio tecnico del ragazzo che Bisoli sta impiegando sia nel ruolo di terzino puro che di esterno più offensivo, all’occorrenza, nel 4-2-3-1. Ilrestodelcarlino.it - Il magic moment di Idrissi. Il gol e l’assist in azzurro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildi Riyadnon accenna ad interrompersi e la sua crescita non si arresta. Come nei migliori sogni di un qualsiasi giovane calciatore, dopo la gioia del primo gol tra i professionisti in serie B, a Catanzaro, il terzino cresciuto nel Cagliari ha messo il suo zampino decisivo anche nell’1-1 della Nazionale Under 20 in Portogallo nella Elite League. A Coimbra, gli azzurrini di Bernardo Corradi, hanno recuperato all’iniziale svantaggio grazie al delizioso assist dell’esterno modenese per la firma di Vavassori, bravo ad agganciare la sfera in profondità die a battere il portiere di casa. Una giocata importante, oltre che efficace. Nel bagaglio tecnico del ragazzo che Bisoli sta impiegando sia nel ruolo di terzino puro che di esterno più offensivo, all’occorrenza, nel 4-2-3-1.

