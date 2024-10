"Hamas, ammazzato Sinwar": in attesa della conferma, girano foto pazzesche (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Idf potrebbe aver ucciso in un raid Yahya Sinwar, il leader di Hamas. Secondo alcune informazioni circolate su X infatti l'esercito israeliano sta verificando la possibilità che possa essere stato ucciso in un raid su Gaza. E di fatto L'identità del capo di Hamas tra i morti non è ancora stata confermata. Secondo l'Idf per confermare l'identità di Sinwar bisogna fare l'analisi del Dna e il recupero del corpo, che è un'operazione complicata in quanto il cadavere potrebbe essere pieno di esplosivo. L'eventuale conferma della morte di Sinwar rappresenterebbe un colpo grosso per Israele, l'ennesimo dopo la morte di Nasrallah, leader di Hezbollah e quella di Hanyeh, il predecessore di Sinwar alla guida del gruppo terroristico di Hamas. Nei giorni scorsi si parlava di una sua possibile fuga ma anche di nascondigli nei tunnel di Gaza. Liberoquotidiano.it - "Hamas, ammazzato Sinwar": in attesa della conferma, girano foto pazzesche Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Idf potrebbe aver ucciso in un raid Yahya, il leader di. Secondo alcune informazioni circolate su X infatti l'esercito israeliano sta verificando la possibilità che possa essere stato ucciso in un raid su Gaza. E di fatto L'identità del capo ditra i morti non è ancora statata. Secondo l'Idf perre l'identità dibisogna fare l'analisi del Dna e il recupero del corpo, che è un'operazione complicata in quanto il cadavere potrebbe essere pieno di esplosivo. L'eventualemorte dirappresenterebbe un colpo grosso per Israele, l'ennesimo dopo la morte di Nasrallah, leader di Hezbollah e quella di Hanyeh, il predecessore dialla guida del gruppo terroristico di. Nei giorni scorsi si parlava di una sua possibile fuga ma anche di nascondigli nei tunnel di Gaza.

