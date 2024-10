Elon Musk, l'impressionante donazione di 75 milioni di dollari a Trump (Di giovedì 17 ottobre 2024) Elon Musk non è l'unico miliardario della Silicon Valley a schierarsi a favore della campagna presidenziale di Donald Trump. Ma e sue donazioni, che ammontano a 75 milioni di dollari, fanno sembrare insignificanti quelle degli altri Wired.it - Elon Musk, l'impressionante donazione di 75 milioni di dollari a Trump Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)non è l'unico miliardario della Silicon Valley a schierarsi a favore della campagna presidenziale di Donald. Ma e sue donazioni, che ammontano a 75di, fanno sembrare insignificanti quelle degli altri

