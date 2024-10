Dalle piazze ai campus, Sinwar era l’eroe delle folle antisemite occidentali (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Yahiya Sinwar aveva trovato l’arma con cui sconfiggere gli ebrei e manipolare il mondo: la morte dei suoi stessi connazionali. Invita g Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Dalle piazze ai campus, Sinwar era l’eroe delle folle antisemite occidentali Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Yahiyaaveva trovato l’arma con cui sconfiggere gli ebrei e manipolare il mondo: la morte dei suoi stessi connazionali. Invita g Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Yahya Sinwar - nuovo capo di Hamas : dalle prigioni di Israele alla strage del 7 ottobre - Ha passato 23 anni nelle carceri di Israele ed è il primo sulla killing List del governo Netanyahu. Ritratto di Yahya Sinwar. The post Chi è Yahya Sinwar, nuovo capo di Hamas: dalle prigioni di Israele alla strage del 7 ottobre appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Chi è Yahya Sinwar - nuovo capo di Hamas : dalle prigioni di Israele alla strage del 7 ottobre - Ha passato 23 anni nelle carceri di Israele ed è il primo sulla killing List del governo Netanyahu. Ritratto di Yahya Sinwar. The post Chi è Yahya Sinwar, nuovo capo di Hamas: dalle prigioni di Israele alla strage del 7 ottobre appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)