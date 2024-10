Collina al Festival dello Sport: “Non ho mai arbitrato Maradona, ma Ronaldo mi ha impressionato” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ospite al Festival dello Sport, l’ex arbitro Pierluigi Collina racconta aneddoti della sua carriera e la sua passione per il calcio. L’ex arbitro internazionale Pierluigi Collina ha incantato il pubblico del Festival dello Sport di Trento con storie e aneddoti della sua illustre carriera. Ospite d’onore sul palco del BSMT, Collina ha risposto alle domande di Gianluca Gazzoli, rivelando alcuni retroscena inediti e la sua visione del calcio. La Passione per l’Arbitraggio Collina ha condiviso il suo percorso verso la carriera arbitrale, iniziato quasi per caso: “Credo di poter dire di essere un privilegiato. Per lavoro faccio quello che è la mia passione: occuparmi di arbitri. Arbitrare mi manca. E mi sorprende che ora ci siano ragazzi che mi conoscono senza avermi mai visto arbitrare. Ho anche arbitrato una partita di Holly e Benji. E pensare che ho fatto l’arbitro per caso. Napolipiu.com - Collina al Festival dello Sport: “Non ho mai arbitrato Maradona, ma Ronaldo mi ha impressionato” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ospite al, l’ex arbitro Pierluigiracconta aneddoti della sua carriera e la sua passione per il calcio. L’ex arbitro internazionale Pierluigiha incantato il pubblico deldi Trento con storie e aneddoti della sua illustre carriera. Ospite d’onore sul palco del BSMT,ha risposto alle domande di Gianluca Gazzoli, rivelando alcuni retroscena inediti e la sua visione del calcio. La Passione per l’Arbitraggioha condiviso il suo percorso verso la carriera arbitrale, iniziato quasi per caso: “Credo di poter dire di essere un privilegiato. Per lavoro faccio quello che è la mia passione: occuparmi di arbitri. Arbitrare mi manca. E mi sorprende che ora ci siano ragazzi che mi conoscono senza avermi mai visto arbitrare. Ho ancheuna partita di Holly e Benji. E pensare che ho fatto l’arbitro per caso.

