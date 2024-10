A che ora Sinner-Alcaraz, finale Six Kings Slam 2024: programma, tv, streaming (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre (non prima delle ore 20:00) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si incroceranno nella finale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione a Riad (Arabia Saudita) e il vincitore intascherà ben 6 milioni di dollari. Una cifra astronomica, per un evento che anche per questo sta facendo tanto discutere. Tuttavia, i migliori due tennisti del pianeta si ritroveranno in un confronto che promette spettacolo. Sinner si è imposto nella prima semifinale contro Novak Djokovic. Una partita equilibrata in cui Jannik, dopo aver dominato il primo parziale 6-2, ha dovuto fare i conti con la reazione d’orgoglio del serbo e con un calo di natura fisica. Tuttavia, pur non brillando particolarmente, Jannik è riuscito a prevalere con il punteggio di 6-2 6-7 6-4. Nell’altro penultimo atto, Alcaraz ha avuto vita facile contro il connazionale Rafa Nadal. Oasport.it - A che ora Sinner-Alcaraz, finale Six Kings Slam 2024: programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre (non prima delle ore 20:00) Jannike Carlossi incroceranno nelladel Six, torneo di esibizione a Riad (Arabia Saudita) e il vincitore intascherà ben 6 milioni di dollari. Una cifra astronomica, per un evento che anche per questo sta facendo tanto discutere. Tuttavia, i migliori due tennisti del pianeta si ritroveranno in un confronto che promette spettacolo.si è imposto nella prima semicontro Novak Djokovic. Una partita equilibrata in cui Jannik, dopo aver dominato il primo parziale 6-2, ha dovuto fare i conti con la reazione d’orgoglio del serbo e con un calo di natura fisica. Tuttavia, pur non brillando particolarmente, Jannik è riuscito a prevalere con il punteggio di 6-2 6-7 6-4. Nell’altro penultimo atto,ha avuto vita facile contro il connazionale Rafa Nadal.

Six Kings Slam 2024 - Carlos Alcaraz piega in due set Rafa Nadal e sfiderà ancora Sinner - 6-3 6-3 in 1 ora e 17 minuti lo score conclusivo e quindi sabato, nella Finale per il primo posto sarà super sfida contro Jannik Sinner, mentre Rafa se la vedrà nella Classica contro Novak Djokovic nel confronto per il 3°/4° posto. Questi vincenti gli valgono il break nel primo gioco del match e l’altro nel nono game della prima frazione, ben gestita da Carlitos dall’inizio alla fine senza ... (Oasport.it)

Six Kings Slam 2024 : Alcaraz raggiunge Sinner in finale - piegato Nadal in due set - . Il numero due al mondo ha superato il connazionale Rafael Nadal in due set, con un doppio 6-3 in un’ora e 18 minuti di gioco. Ciononostante il maiorchino riesce a portarsi fino al 4-3, poi Alcaraz tiene il servizio e piazza il break del 6-3 che gli vale il primo set. Alcaraz si prende i primi otto punti della gara e trova il break che lo porta subito sul 2-0; Nadal riesce a sbloccarsi subito ... (Sportface.it)

Six Kings Slam - Alcaraz vince il derby con Nadal : sfiderĂ Sinner in finale - Carlos Alcaraz vince in due set contro Rafael Nadal con un doppio 6-3: sabato la super sfida milionaria a Jannik Sinner per la finale del torneo arabo. (Ilgiornale.it)