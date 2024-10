Zonawrestling.net - WWE: Sembrano in rialzo le quotazioni per il ritorno di Brock Lesnar

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)è assente dalla programmazione WWE da SummerSlam 2023 quando venne sconfitto da Cody Rhodes. Il suo nome è poi finito travolto dallo scandalo Vince McMahon e di fatto è stato estromesso da qualsiasi piano creativo, nonché dal videogioco 2K24. Durante l’ultimo episodio di Raw, però, non sono passati inosservati alcuni riferimenti alla sua persona, seppur il suo nome non sia mai stato fatto espressamente. Arrivano ora ulteriori indiscrezioni sul suo status. Contatti in corso Durante una sessione di Q&A, WrestleVotes ha fornito aggiornamenti sullo status didopo i riferimenti alla sua persona nel corso di Raw di lunedì. Secondo quanto evidenziato, lecirca un suo possibilesarebbero in. Sarebbero in corso dei contatti tra lui e la federazione per trovare un accordo.