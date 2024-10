Violenza sessuale su ragazza minorenne, nove arresti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È in corso a Seminara, nel Reggino, ed in alcune città del nord Italia un'operazione della Polizia di Stato, che sta eseguendo nove ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone accusate di Violenza sessuale di gruppo continuata ed aggravata ai danni di una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Gip di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica, diretta da Emanuele Crescenti. Quotidiano.net - Violenza sessuale su ragazza minorenne, nove arresti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È in corso a Seminara, nel Reggino, ed in alcune città del nord Italia un'operazione della Polizia di Stato, che sta eseguendoordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone accusate didi gruppo continuata ed aggravata ai danni di unache all'epoca dei fatti era. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Gip di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica, diretta da Emanuele Crescenti.

