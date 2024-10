“Un giorno te” il nuovo singolo di Federica D’Andrea (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “UN giorno TE” (LaPOP), il nuovo singolo di Federica D’Andrea. Il brano “Un giorno te” è la fotografia di due mondi vicini e lontani: un passato che fa fatica ad andarsene, un presente incerto e un futuro che tarda ad arrivare. Le strade si incrociano, ma a volte solo per un attimo. E allora, i pensieri ci assalgono e i dubbi ruotano attorno a quella convinzione che forse l’unica strada percorribile è quella del distacco, di lasciare e lasciarsi andare. Magari per ritrovarsi un giorno, più certi e sicuri di quello che siamo. Spiega l’artista a proposito del singolo: “A volte allontanarsi è l’unica strada percorribile; ci sembra la fine di tutto, ci sentiamo persi. Laprimapagina.it - “Un giorno te” il nuovo singolo di Federica D’Andrea Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “UNTE” (LaPOP), ildi. Il brano “Unte” è la fotografia di due mondi vicini e lontani: un passato che fa fatica ad andarsene, un presente incerto e un futuro che tarda ad arrivare. Le strade si incrociano, ma a volte solo per un attimo. E allora, i pensieri ci assalgono e i dubbi ruotano attorno a quella convinzione che forse l’unica strada percorribile è quella del distacco, di lasciare e lasciarsi andare. Magari per ritrovarsi un, più certi e sicuri di quello che siamo. Spiega l’artista a proposito del: “A volte allontanarsi è l’unica strada percorribile; ci sembra la fine di tutto, ci sentiamo persi.

