Telese, sabato proiezione film antico treno dei bagnanti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Comunicato Stampa – Comube di Telese Terme “L’eco del tempo tra passato e presente” è il titolo dell’evento in programma per sabato prossimo 19 ottobre nelle Terme di Telese, organizzato dal Comune di Telese Terme con la Pro Loco Telesia Continua L'articolo Telese, sabato proiezione film antico treno dei bagnanti proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Telese, sabato proiezione film antico treno dei bagnanti Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Comunicato Stampa – Comube diTerme “L’eco del tempo tra passato e presente” è il titolo dell’evento in programma perprossimo 19 ottobre nelle Terme di, organizzato dal Comune diTerme con la Pro Loco Telesia Continua L'articolodeiproviene da Fremondoweb.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Telese Terme - al via l’affrancazione dei diritti di enfiteusi : stabiliti i canoni - I cittadini interessati possono rivolgersi agli uffici competenti negli orari previsti o direttamente al sindaco per sapere come procedere per poter affrancare i terreni e liberarli dal vincolo enfiteutico. it. . Si è reso dunque necessario procedere alla regolarizzazione delle posizioni dei soggetti titolari di enfiteusi, determinando il costo di affrancazione mediante l’applicazione di ... (Anteprima24.it)

Arresti domiciliari per un ventiquattrenne indagato di atti persecutori e lesioni a Telese Terme - Le indagini venivano avviate in seguito alla denuncia presentata al locale Comando Arma da parte di un condomino residente nel medesimo fabbricato dell’indagato, che aveva subìto un tentativo di aggressione con minacce gravi, mentre si trovava all’interno della propria abitazione, dove era rimasto chiuso per timore di gravi conseguenze, fino all’arrivo delle forze di polizia, documentando ... (Puntomagazine.it)

VIDEO/ L’associazione DonatoriNati fa tappa a Telese Terme - È un atto di speranza e un dovere civico che non costa niente e può cambiare la vita di qualcuno – afferma Tommaso Delli Paoli Presidente DonatoriNati Campania. Ringrazio di cuore il Presidente Delli Paoli e l’Associazione DonatoriNati per questa bellissima iniziativa e ringrazio i rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno partecipato alla donazione di sangue nella nostra città”. (Anteprima24.it)