Russia e l'economia di guerra: quanto può durare? Debito pubblico, tasse e aumento dei prezzi: «la situazione è esplosiva» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Russia, l'economia di guerra potrebbe portare il Paese verso il baratro. Secondo gli analisti, il sistema economico messo in piedi dal Cremlino, orientato alla guerra e all'incremento senza Ilmessaggero.it - Russia e l'economia di guerra: quanto può durare? Debito pubblico, tasse e aumento dei prezzi: «la situazione è esplosiva» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), l'dipotrebbe portare il Paese verso il baratro. Secondo gli analisti, il sistema economico messo in piedi dal Cremlino, orientato allae all'incremento senza

Eraldo Monzeglio - dal pallone alla guerra in Russia nel nome del Duce. L’insegnante di tennis di Mussolini e le lusinghe del Fascismo - È un bel ragazzo, perbacco”, scrive la Gazzetta di allora. “Grande difensore, bicampione del mondo”, recita la didascalia. Monzeglio è molto vicino al Duce. Di fatto, invece, i suoi giorni si intrecceranno alla storia dell’Italia che fu e che sarà. Nuova carriera a Roma, poi: direttore tecnico. Un viaggio che inizia e finisce in Piemonte passando per il mondo, con tappe significative a Como, ... (Ilgiorno.it)

Nella Russia in guerra - la corruzione dilaga. Ecco come - La corruzione è considerata storicamente uno dei problemi endemici dell’attuale Federazione Russa, trasversale a tutti i livelli del potere e capace di resistere alle campagne volte alla sua eradicazione. Oltre al reclutamento, ogni fase delle operazioni militari genera o amplia nuovi modelli di arricchimento”, afferma Kirillova. (Formiche.net)

Russia e Ucraina - promesse e tradimenti - dall'amicizia alla neutralità - fino alla bugia di Zelensky di interrompere la guerra civile in Donbass - Poi l’Ucraina promise di mantenersi Stato neutrale, la Russia promise che avrebbe considerato intangibili i territori dell’Ucraina, e la Nato promise che non si sarebbe espansa a est della Germania. Russi e Ucraini si promisero amicizia indissolubile nel 1654, ribadita nel 1954. Quelli successivi al . (Ilgiornaleditalia.it)