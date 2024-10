Persol ha fatto degli occhiali per rendere omaggio a Ayrton Senna che puoi comprare anche tu (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ci sono tanti modi per raccontare Ayrton Senna e di sicuro quello dello stile è uno di questi. Il tre volte campione del mondo di Formula 1 ne aveva da vendere. Forse senza nemmeno rendersene conto. Di fatto era naturalmente pervaso da un fascino disinvolto, non interessato, dettato solo da una t-shirt e un paio di jeans, che lo hanno ben presto definito un'icona di stile moderna, capace di dettare tendenze, suo malgrado. A trent'anni dalla sua scomparsa, e mentre siamo sul procinto di vedere una delle serie TV più attese della stagione, il brand di occhiali Persol dedica al pilota una collezione di occhiali che saranno indossati sul piccolo schermo proprio dall’attore brasiliano Gabriel Leone che interpreta il pilota. Gqitalia.it - Persol ha fatto degli occhiali per rendere omaggio a Ayrton Senna che puoi comprare anche tu Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ci sono tanti modi per raccontaree di sicuro quello dello stile è uno di questi. Il tre volte campione del mondo di Formula 1 ne aveva da vendere. Forse senza nemmeno rendersene conto. Diera naturalmente pervaso da un fascino disinvolto, non interessato, dettato solo da una t-shirt e un paio di jeans, che lo hanno ben presto definito un'icona di stile moderna, capace di dettare tendenze, suo malgrado. A trent'anni dalla sua scomparsa, e mentre siamo sul procinto di vedere una delle serie TV più attese della stagione, il brand didedica al pilota una collezione diche saranno indossati sul piccolo schermo proprio dall’attore brasiliano Gabriel Leone che interpreta il pilota.

