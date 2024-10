Pazienti con problemi alle coronarie: i risultati di uno studio del Mario Negri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, in collaborazione con il Consorzio Sanità (Co.S) e la Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare (SIAPAV), presenta i risultati dello studio PAD&CAD, una ricerca volta a valutare la prevalenza dell’arteriopatia periferica (PAD) nei Pazienti affetti da coronaropatia (CAD) in medicina generale. Questo studio, condotto con l’utilizzo di uno strumento diagnostico semplice e non invasivo, ha permesso di rilevare una significativa percentuale di Pazienti con coronaropatia affetti anche da arteriopatia periferica, spesso asintomatica. L’arteriopatia periferica – PAD – agli arti inferiori è una patologia aterosclerotica caratterizzata dall’ostruzione delle arterie, che comporta una ridotta ossigenazione dei tessuti. La PAD è associata a un aumento del rischio di eventi cardiovascolari gravi, come l’infarto e l’ictus. Bergamonews.it - Pazienti con problemi alle coronarie: i risultati di uno studio del Mario Negri Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Istituto di Ricerche Farmacologiche, in collaborazione con il Consorzio Sanità (Co.S) e la Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare (SIAPAV), presenta idelloPAD&CAD, una ricerca volta a valutare la prevalenza dell’arteriopatia periferica (PAD) neiaffetti da coronaropatia (CAD) in medicina generale. Questo, condotto con l’utilizzo di uno strumento diagnostico semplice e non invasivo, ha permesso di rilevare una significativa percentuale dicon coronaropatia affetti anche da arteriopatia periferica, spesso asintomatica. L’arteriopatia periferica – PAD – agli arti inferiori è una patologia aterosclerotica caratterizzata dall’ostruzione delle arterie, che comporta una ridotta ossigenazione dei tessuti. La PAD è associata a un aumento del rischio di eventi cardiovascolari gravi, come l’infarto e l’ictus.

