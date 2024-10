Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito il quartetto femminile a caccia della zona podio

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.14: Non va oltre il terzo posto il Canada con il tempo di 4’25?532 e dunque la Cina è la prima squadra certa di poter puntare all’oro. Ora la Germania e poi le azzurre 12.11: Sei decimi di ritardo per il Canada rispetto alla Cine a metà gara 12.07: Terzo posto provvisorio per ilbelga che non riesce a cambiare passo nel finale e chiude con 4’27?205. Ci sarà nel pomeriggio ma difficilmente sarà fra le prime 4. Ora il Canada 12.05: In ritardo di un secondo e mezzo il Belgio rispetto alla Cina a metà gara 12.01: Le cinesi tengono il ritmo fino al termine e vanno momentaneamente al comandograduatoria con 4’24?807. E’ il momento del Belgio 11.59: A metà gara cinesi dietro solo alla Polonia che però ha perso molto nel finale. Un secondo da recuperare per la Cina 11.