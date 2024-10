Istituito il Nucleo Ispettivo Regionale: garantirà trasparenza e legalità nell’azione amministrativa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha promulgato la nuova legge Regionale L.R 26 in materia di legalità. Il testo è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.La L.R. 26 contiene “Disposizioni per il potenziamento dell’attività ispettiva di controllo ai fini Foggiatoday.it - Istituito il Nucleo Ispettivo Regionale: garantirà trasparenza e legalità nell’azione amministrativa Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha promulgato la nuova leggeL.R 26 in materia di. Il testo è stato inviato al Bollettinoper la pubblicazione.La L.R. 26 contiene “Disposizioni per il potenziamento dell’attività ispettiva di controllo ai fini

In Puglia un Nucleo ispettivo per il contrasto a corruzione e illegalità : via libera del Consiglio regionale - . E' stata approvata all'unanimità, durante la seduta odierna del Consiglio regionale, la proposta di legge 'Disposizioni per il potenziamento dell’attività ispettiva di controllo ai fini del miglioramento dell’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nel. (Baritoday.it)