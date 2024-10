Granny trolley: il carrellino della nonna è il must have dell’anno… e la schiena ringrazia! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Chi bello vuole apparire, molto deve soffrire», recita un noto proverbio ma, a quanto pare, l’antico adagio è stato smentito, almeno per quanto riguarda l’outfit giusto da sfoggiareal banco surgelati. Avete presente i Granny trolley? Quei comodi carrellini in tela corredati di rotelle utilizzati dagli anziani per andare al supermercato, proprio loro. Oggetti semplici, ma utilissimi per salvare schiena e braccia da carichi troppo pesanti, specialmente quando si è un po’ avanti con gli anni. L’inconfondibile rumore delle casse d’acqua issate su questi trabiccoli e trasportate per le vie cittadine è parte del nostro folklore, ma di certo non si è mai parlato di moda. Fino ad ora. Sembra, infatti, che la Gen Z abbia detto “sì” alla comodità e l’abbia resa stilosa. Metropolitanmagazine.it - Granny trolley: il carrellino della nonna è il must have dell’anno… e la schiena ringrazia! Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Chi bello vuole apparire, molto deve soffrire», recita un noto proverbio ma, a quanto pare, l’antico adagio è stato smentito, almeno per quanto riguarda l’outfit giusto da sfoggiareal banco surgelati. Avete presente i? Quei comodi carrellini in tela corredati di rotelle utilizzati dagli anziani per andare al supermercato, proprio loro. Oggetti semplici, ma utilissimi per salvaree braccia da carichi troppo pesanti, specialmente quando si è un po’ avanti con gli anni. L’inconfondibile rumore delle casse d’acqua issate su questi trabiccoli e trasportate per le vie cittadine è parte del nostro folklore, ma di certo non si è mai parlato di moda. Fino ad ora. Sembra, infatti, che la Gen Z abbia detto “sì” alla comodità e l’abbia resa stilosa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gloria and Turner clash on ADUs, trolleys and shelter beds in 2nd mayoral debate - Two candidates battling to be San Diego mayor debated homelessness, the housing crisis, a proposed sales tax increase, the role of cars in the city’s future and other issues during a televised debate ... (msn.com)