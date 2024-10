Giovani economisti, avviso Bankitalia: disponibili 4 borse di ricerca (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Banca d’Italia offre 4 borse di ricerca per Giovani economiste/i con interesse ed esperienze nell’ambito della ricerca economica applicata e delle sue implicazioni di politica economica. Le borse, da fruire a Roma presso il Dipartimento Economia e statistica, sono destinate a persone in possesso di PhD/Dottorato o in procinto di ottenerlo e hanno una durata di 12 mesi, durante i quali verrà sviluppato un progetto di ricerca. Al termine del percorso, i vincitori delle borse potranno partecipare a una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato nel segmento professionale di Consigliere dell’Area manageriale/Alte professionalità. La scadenza per la presentazione delle domande è alle ore 16:00 del 18 novembre 2024. L'articolo Giovani economisti, avviso Bankitalia: disponibili 4 borse di ricerca proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Banca d’Italia offre 4dipereconomiste/i con interesse ed esperienze nell’ambito dellaeconomica applicata e delle sue implicazioni di politica economica. Le, da fruire a Roma presso il Dipartimento Economia e statistica, sono destinate a persone in possesso di PhD/Dottorato o in procinto di ottenerlo e hanno una durata di 12 mesi, durante i quali verrà sviluppato un progetto di. Al termine del percorso, i vincitori dellepotranno partecipare a una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato nel segmento professionale di Consigliere dell’Area manageriale/Alte professionalità. La scadenza per la presentazione delle domande è alle ore 16:00 del 18 novembre 2024. L'articolodiproviene da Ildenaro.it.

