Caso Sangiuliano, l'epurato di Giuli davanti ai magistrati per ore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'ex capo di gabinetto Gilioli ha raccontato ai pm romani cosa sa e cosa non sa della rovente querelle estiva dell'ex ministro Epurato, cacciato e ascoltato dai magistrati di Roma a Piazzale Clodio. L'ordine cronologico non è questo anzi, l'ex Capo di Gabinetto del Mic Francesco Gilioli è entrato nella stanza dei Pm romani da funzionario del ministero. Il ministro Giulia ha cambiato il capo di Gabinetto al Mic per il Caso SanGiuliano (Ansa Foto) Cityrumors.itE' stato un pomeriggio intero, entrato poco dopo l'ora di pranzo, uscito poco dopo le sette di sera, con tutto il tempo passato in procura a raccontare la sua versione su quanto accaduto per tutta l'estate tra l'allora Ministro della Cultura Gennaro SanGiuliano e Maria Rosaria Boccia che ha poi costretto il ministro alle dimissioni.

