Tiro a segno: Danilo Dennis Sollazzo sesto nella carabina 10 m alle Finali di Coppa del Mondo (Di martedì 15 ottobre 2024) Si infrange il sogno di Danilo Dennis Sollazzo. L’azzurro si è infatti dovuto accontentare solo della sesta posizione in occasione della prova per la carabina 10 m maschile ad aria compressa valida per le Finali della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a segno, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni a Nuova Delhi (India). L’azzurro si era infatti reso artefice di un’ottima sessione di qualifica, terminata al primo posto con il convincente risultato di 633.8. Ma giunto all’ultimo atto il tiratore ha accusato qualche difficoltà nella fase ad eliminazione, sparando per due volte sotto il 10 e posizionandosi così in sesta casella con 165.9. La gara è stata vinta dal cinese Campione Olimpico in carica Lihao Sheng, il quale ha superato di misura l’ungherese Istvan Peni, regolandolo per 251.4 contro 251.3. Terzo posto invece per il ceco Jiri Privratsky, terzo con 229.8. Oasport.it - Tiro a segno: Danilo Dennis Sollazzo sesto nella carabina 10 m alle Finali di Coppa del Mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si infrange il sogno di. L’azzurro si è infatti dovuto accontentare solo della sesta posizione in occasione della prova per la10 m maschile ad aria compressa valida per ledelladel2024 di, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni a Nuova Delhi (India). L’azzurro si era infatti reso artefice di un’ottima sessione di qualifica, terminata al primo posto con il convincente risultato di 633.8. Ma giunto all’ultimo atto il tiratore ha accusato qualche difficoltàfase ad eliminazione, sparando per due volte sotto il 10 e posizionandosi così in sesta casella con 165.9. La gara è stata vinta dal cinese Campione Olimpico in carica Lihao Sheng, il quale ha superato di misura l’ungherese Istvan Peni, regolandolo per 251.4 contro 251.3. Terzo posto invece per il ceco Jiri Privratsky, terzo con 229.8.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tiro a segno - Danilo Dennis Sollazzo quinto nella carabina da 10 metri alle Olimpiadi. Oro per il cinese Sheng Lihao - 0 ed il suo vantaggio cala a 0. 6 di margine sullo svedese Victor Lindgren prima del duello conclusivo: l’asiatico guadagna altri due decimi col primo colpo, poi all’ultimo tiro entrambi fanno 10. 4, mentre davanti Sheng scende per la prima volta sotto il 10. Nonostante non sia mai sceso sotto il 10. (Oasport.it)

LIVE Tiro a segno - Olimpiadi Parigi in DIRETTA : comincia la finale di Danilo Dennis Sollazzo! - 11:58 Si parte! FORZA DANILO 11:56 Manca pochissimo e comincerà la finale. Qui invece la nostra cronaca Ban Hyojin secures the Republic of Korea’s 2nd #ShootingSport #gold of #Paris2024! Huang Yuting and Audrey Gogniat join her on the 10m Air Rifle podium#ISSF | #HitTheMark | #Paris2024 pic. twitter. (Oasport.it)

LIVE Tiro a segno - Olimpiadi Parigi in DIRETTA : parte bene Danilo Dennis Sollazzo - Bonazzi prende confidenza - 3 218. FORZA RAGAZZI. Questa la situazione delle prime otto 1 43 1541 KOR BAN Hyojin 106. 1 10. La freddezza e la qualità è emersa nel momento che contava. 6 8. Adesso l’azzurro è nono. 1 10. 6 9. 2 105. 6 4 H 1383 GER WALTER Robin 48. 1 10. 543 632. 8 10. 2) nella prima serie. (Oasport.it)