Sydney Sweeney irriconoscibile sul set del biopic sulla pugile Christy Martin

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si fa davvero fatica a riconoscere l'attrice di Euphoria e Tutti tranne te, impegnata sul set delNelle ultime ore sono trapelate in rete alcune foto dal set che ritraggono unadavveronei panni dellaper quello che sarà ildedicato alla sportiva. Al momento non è chiaro quando la pellicola uscirà nelle sale perché non ha ancora trovato una casa di distribuzione, ma le riprese sono attualmente in corso quindi c'è tutto il tempo per trovare ed eventualmente raggiungere un accordo. Le riprese sono da poco iniziate in Virginia. Il regista delsusarà l'australiano David Michôd, già autore di film come Animal Kingdom e The King.