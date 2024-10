Sondaggio Porta a porta: FdI si conferma in vetta al 30%, crescono dell’1% i 5Stelle anti-Schlein (Di martedì 15 ottobre 2024) FdI al secondo anno di governo conferma il trend in crescita e il posizionamento al 30% dei consensi popolari. Secondo i sondaggi per porta a porta dell’istituto Euromedia Research sulle intenzioni di voto per le prossime elezioni politiche, i risultati di tutti i partiti risultano sostanzialmente stabili. Al primo posto il partito di Giorgia Meloni con il 30,0%, al secondo il Pd con il 23,2%, in terza posizione il Movimento 5 Stelle di Conte che guadagna un punto percentuale e si attesta all’11,6%, stando alle ultime “simulazioni” di voto. Sondaggio Euromedia Research per porta a porta: FdI al 30% Seguono Forza Italia, che è stabile al 9% e la Lega di poco inferiore è all’8,8%. L’Alleanza Verdi e Sinistra di Fratoianni e Bonelli è al 5,2%, Azione, al 3%, Italia Viva al 2,4%, + Europa all’1,7%. Secoloditalia.it - Sondaggio Porta a porta: FdI si conferma in vetta al 30%, crescono dell’1% i 5Stelle anti-Schlein Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) FdI al secondo anno di governoil trend in crescita e il posizionamento al 30% dei consensi popolari. Secondo i sondaggi perdell’istituto Euromedia Research sulle intenzioni di voto per le prossime elezioni politiche, i risultati di tutti i partiti risultano sostanzialmente stabili. Al primo posto il partito di Giorgia Meloni con il 30,0%, al secondo il Pd con il 23,2%, in terza posizione il Movimento 5 Stelle di Conte che guadagna un punto percentuale e si attesta all’11,6%, stando alle ultime “simulazioni” di voto.Euromedia Research per: FdI al 30% Seguono Forza Italia, che è stabile al 9% e la Lega di poco inferiore è all’8,8%. L’Alleanza Verdi e Sinistra di Fratoianni e Bonelli è al 5,2%, Azione, al 3%, Italia Viva al 2,4%, + Europa all’1,7%.

“Renzi mente spudoratamente” e l’ex premier querela il portavoce di La Russa. Musolino conferma : “Mi ha chiesto di passare a Fdi” - . È un insulto alle istituzioni andare a cercare parlamentari invece di aprire al dialogo“. La vicenda della senatrice di Italia Viva Dafne Musolino e del presunto tentativo del presidente del Senato Ignazio La Russa di portarla dentro la maggioranza di centrodestra finirà in tribunale. “E’ normale che, quando si fanno queste proposte così azzardate, poi si cerchi di ridimensionarle, ma ci sono ... (Ilfattoquotidiano.it)

Calcio serie C - il Perugia atteso ad una difficile conferma. Formisano : "Entella banco di prova importante" - La scossa c'è stata, ma guai a pensare che i problemi siano risolti. La classifica è ancora tutt'altro che soddisfacente e occorre continuare ad inanellare risultati importanti per risollevarla ulteriormente. L'ostacolo che si prefigura sarà di quelli particolarmente duri: al Curi, per il... (Perugiatoday.it)

Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta : “Vuole amarmi” - lei in Confessionale conferma : “La porta è aperta” - it. A lui gli hai poi detto: “Mi ricordi i miei ex perché anche loro scappavano“, non accorgendosi delle centinaia di red flags all’orizzonte. Rimasti così di nuovo tutti e quattro single, Lorenzo e Shaila sono tornati a parlare. Lui, invece, l’ha buttata sul vittimismo: “Tu pensi cose brutte di me, ovvero ciò che non sono, per questo sto male“. (Biccy.it)