Rissa sotto al palco mentre canta il rapper: in dieci davanti al giudice (Di martedì 15 ottobre 2024) Rissa al concerto di Tony Effe, alcuni degli imputati scelgono il rito abbreviato che consente di ottenere uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Sono dieci, in totale, gli imputati per una lite avvenuta in una discoteca dell'Alto Tevere durante un concerto del rapper il 25 aprile Perugiatoday.it - Rissa sotto al palco mentre canta il rapper: in dieci davanti al giudice Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)al concerto di Tony Effe, alcuni degli imputati scelgono il rito abbreviato che consente di ottenere uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Sono, in totale, gli imputati per una lite avvenuta in una discoteca dell'Alto Tevere durante un concerto delil 25 aprile

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fondi / Rissa tra dieci persone : identificato e denunciato un 56enne - si indaga sui motivi - Quella sera, prima dell’arrivo degli operanti, si era verificata […] L'articolo Fondi / Rissa tra dieci persone: identificato e denunciato un 56enne, si indaga sui motivi sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. FONDI – È stato identificato uno dei partecipanti alla rissa avvenuta nella tarda serata dello scorso 9 ottobre a Fondi (LT), denunciato per il predetto reato dai Carabinieri ... (Temporeale.info)

Folle rissa in via della Cava : in dieci se le danno di santa ragione davanti al ristorante - Ancora violenze in centro storico. Questa volta il teatro è via della Cava, strada che collega via Matteotti a piazza della Rocca, dove attorno l’ora di cena di domenica 6 ottobre una decina di persone ha cominciato a picchiarsi selvaggiamente in strada.  Il gruppo, come detto composto da... (Viterbotoday.it)

"In dieci contro uno" - poi la conta dei danni : le testimonianze dopo la rissa in piazza Verdi - TRIESTE - Un'esplosione repentina di violenza esauritasi in qualche minuto, che ha coinvolto dai 30 ai 40 ragazzi, soprattutto minorenni, mettendo in fuga gli avventori dei bar circostanti. Qualcosa di inedito per gli esercenti di piazza Verdi, che sostengono di non aver mai visto, nelle... (Triesteprima.it)