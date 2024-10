Rinnovo contratto mobilità 2025-28, nuovo incontro al Ministero: focus su legge 104 e precedenze. Si punta alla semplificazione del testo contrattuale (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è svolto oggi, 15 ottobre, il secondo incontro per il Rinnovo del contratto integrativo sulla mobilità del personale docente e ATA per il triennio 2025/26 - 2027/28. L'articolo Rinnovo contratto mobilità 2025-28, nuovo incontro al Ministero: focus su legge 104 e precedenze. Si punta alla semplificazione del testo contrattuale . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è svolto oggi, 15 ottobre, il secondoper ildelintegrativo sulladel personale docente e ATA per il triennio/26 - 2027/28. L'articolo-28,alsu104 e. Sidel

Napoli – Il Ruolo di Folorunsho e il Rinnovo del Contratto - Ha messo in risalto il talento del giocatore e la sua necessità di pazienza, considerando che il Napoli ha un roster competitivo con giocatori di alto livello nella sua posizione. Giuffredi ha fatto notare che, con il calendario che prevede partite più frequenti nella prossima stagione, ci sarà maggiore opportunità di gioco per Folorunsho. (Terzotemponapoli.com)

Rinnovo del contratto collettivo nazionale sottoscritto dalla Fipe - convegno dedicato alle imprese - . . "Il Rinnovo del Ccnl: i vantaggi e le novità per i pubblici esercizi e dipendenti" è il tema del convegno promosso dalla Fipe cesenate, presieduta da Angelo Malossi, lunedì (14 ottobre) alle 15, presso la sala convegni della Confcommercio di Cesena. "Con l’accordo del 5 giugno scorso - spiega. (Cesenatoday.it)

Rinnovo Vlahovic - durata e cifre del nuovo contratto : la Juve morde il freno | CM.IT - it, la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe chiudere la trattativa per il rinnovo con un contratto lungo (scadenza 2028 o 2029) che preveda una spalmatura dell’ingaggio sotto i 10 milioni annui rispetto ai 12 milioni attualmente percepiti dal numero 9 della Juventus. Dopo la sosta delle Nazionali, infatti, i bianconeri se la vedranno con la Lazio di Baroni in un impegno molto importante per la compagine di ... (Calciomercato.it)