Lanazione.it - Prato, a Officina Giovani il lavoro è protagonista con l’agenzia per il lavoro ADHR

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 - Non si ferma l’impegno del PGE - Informadel Comune diper favorire l’incontro tra domanda e offerta di, con particolare riferimento aidel territorio. La serie di eventi dedicati all’orientamento ale alla formazione professionale, realizzati in collaborazione con le agenzie, si arricchisce di nuovi appuntamenti previsti per l’anno 2024/2025. Il primo è fissato per mercoledì 23 ottobre alle 14:30, quando lo staff disarà ospite del PGE (presso– piazza Macelli 4) per promuovere i percorsi di formazione professionale gratuiti e offrire orientamento a tutti iinteressati.