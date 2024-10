Potenza Picena, rimpatriata dei neosettantenni. Una giornata piena di ricordi ed emozioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Si sono incontrati domenica per una bellissima rimpatriata i mitici ragazzi classe 1954 di Porto Potenza, che hanno così festeggiato e brindato insieme per aver raggiunto il traguardo dei 70 anni. Dopo la messa nella chiesa del Corpus Christi, officiata dal parroco don Massimo Fenni, i neo settantenni si sono spostati nel ristorante "Antico Uliveto". Ed è stato un emozionante pranzo, che ha consentito a tutti di riannodare i fili della memoria e di consolidare quella lunga amicizia nata fin dagli anni dell’infanzia. Tanta gioia e tanti sorrisi, ma anche un po’ di commozione "con un pensiero rivolto anche a coloro che non hanno potuto condividere con noi questo traguardo di vita" sottolineano i partecipanti. Ilrestodelcarlino.it - Potenza Picena, rimpatriata dei neosettantenni. Una giornata piena di ricordi ed emozioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si sono incontrati domenica per una bellissimai mitici ragazzi classe 1954 di Porto, che hanno così festeggiato e brindato insieme per aver raggiunto il traguardo dei 70 anni. Dopo la messa nella chiesa del Corpus Christi, officiata dal parroco don Massimo Fenni, i neo settantenni si sono spostati nel ristorante "Antico Uliveto". Ed è stato un emozionante pranzo, che ha consentito a tutti di riannodare i fili della memoria e di consolidare quella lunga amicizia nata fin dagli anni dell’infanzia. Tanta gioia e tanti sorrisi, ma anche un po’ di commozione "con un pensiero rivolto anche a coloro che non hanno potuto condividere con noi questo traguardo di vita" sottolineano i partecipanti.

