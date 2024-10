Poste Italiane: continuano ad Ancona le ricerche per i consulenti finanziari (Di martedì 15 ottobre 2024) Ancona – Poste Italiane ricerca in provincia di Ancona laureati o laureandi motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari."I consulenti finanziari di Poste Italiane - si legge nella nota della società - rappresentano una rete di Anconatoday.it - Poste Italiane: continuano ad Ancona le ricerche per i consulenti finanziari Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ricerca in provincia dilaureati o laureandi motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come."Idi- si legge nella nota della società - rappresentano una rete di

I conti di casa e la gestione del credito : a Frosinone due seminari online organizzati di poste italiane - anche nella lingua italiana dei segni - Proseguono in provincia di Frosinone gli appuntamenti di Educazione Finanziaria organizzati da Poste Italiane in modalità webinar e completamente gratuiti. Domani, martedì 15 ottobre, sono in programma due incontri: alle ore 10 sul tema “I conti di casa”, con sottotitoli e interprete LIS, e... (Frosinonetoday.it)

Sicurezza - Poste Italiane installa 410 telecamere di videosorveglianza in tutta la provincia - "I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia, tanto che nei primi otto mesi del 2024 le rapine sul territorio nazionale ai danni di dell’Azienda sono diminuite del 36% rispetto allo stesso periodo del 2023". Lo fa sapere l'azienda di Poste Italiane... (Modenatoday.it)

Poste Italiane - come acquistare le azioni della società - 375 euro. L’ad di Poste Italiane Matteo Del Fante. L’operazione si inserisce nel contesto del piano di privatizzazione voluto dal Governo per contribuire alla riduzione del debito pubblico e rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di apertura del capitale della storica azienda italiana. L’offerta pubblica di vendita (OPV) di azioni Poste Italiane, in programma tra il 21 e il 25 ottobre ... (Velvetmag.it)