L'Italia avrebbe intenzione di dotarsi di Small reactors, dai costi e dalle dimensioni contenute, che potrebbero far risparmiare al Paese circa 17 miliardi di euro L'articolo Pichetto spinge sul nucleare: "Diminuirà i costi dell'energia e supporterà le rinnovabili" proviene da Il Difforme.

Pichetto : “La decarbonizzazione serve per pagare meno l’energia e avere costi dimezzati” - Articolo pubblicato domenica 04 Agosto 2024, 16:05 Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica di FI Gilberto Pichetto Fratin in un’intervista a La Stampa ha parlato delle case green. . lle case green non ha senso sparare numeri a caso, bisogna procedere con serietà, ben sapendo che conviene. (Ildifforme.it)