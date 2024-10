“Natale fuori orario”, il film scritto da e con Vinicio Capossela, giovedì 17 ottobre alla Festa del Cinema di Roma (Di martedì 15 ottobre 2024) Un documentario travestito da film per celebrare più di vent’anni di “concerti per le feste” di Vinicio Capossela Natale fuori orario un film di Gianfranco Firriolo scritto da Vinicio Capossela Presentato alla Festa del Cinema di Roma sezione Freestyle PROIEZIONE UFFICIALE – giovedì 17 ottobre ore 21 Teatro Olimpico venerdì 18 ottobre ore 12 Teatro Olimpico Seconda proiezione martedì 22 ottobre ore 21 Cinema Aquila Terza proiezione Trailer: https://youtu. Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un documentario travestito daper celebrare più di vent’anni di “concerti per le feste” diundi Gianfranco FirriolodaPresentatodeldisezione Freestyle PROIEZIONE UFFICIALE –17ore 21 Teatro Olimpico venerdì 18ore 12 Teatro Olimpico Seconda proiezione martedì 22ore 21Aquila Terza proiezione Trailer: https://youtu.

“Natale Fuori orario” : Vinicio Capossela alla festa del Cinema di Roma - (askanews) – Un film documentario che racconta la celebrazione di un rito delle feste: i concerti che ogni dicembre da 25 anni Vinicio Capossela tiene al Fuori Orario, storico locale affacciato sui binari della ferrovia a Taneto di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia. Quando sarà presentato “Natale Fuori Orario” Natale Fuori Orario è un racconto scritto dal cantautore che ne è anche ... (Amica.it)