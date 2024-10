Mo: Meloni, 'correremmo rischio dando segnale abbandono Israele, no a isolamento' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Comprendo le ragioni di Israele ma questo non vuol dire che io sia d'accordo con tutte le scelte di Israele”, tuttavia "dobbiamo fare attenzione ai rischi che correremo se dessimo il segnale di abbandonare e isolare Israele" perché "questa è la strategia a monte di Hamas e di chi ha ispirato gli attacchi terroristici. Dobbiamo essere prudenti, perché se il piano era isolare Israele per cancellare lo Stato ebraico dobbiamo distinguere tra il tema del governo e il tema del diritto a esistere dello Stato di Israele". Così la premier Giorgia Meloni intervenendo in replica in aula alla Camera nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. Liberoquotidiano.it - Mo: Meloni, 'correremmo rischio dando segnale abbandono Israele, no a isolamento' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Comprendo le ragioni dima questo non vuol dire che io sia d'accordo con tutte le scelte di”, tuttavia "dobbiamo fare attenzione ai rischi che correremo se dessimo ildi abbandonare e isolare" perché "questa è la strategia a monte di Hamas e di chi ha ispirato gli attacchi terroristici. Dobbiamo essere prudenti, perché se il piano era isolareper cancellare lo Stato ebraico dobbiamo distinguere tra il tema del governo e il tema del diritto a esistere dello Stato di". Così la premier Giorgiaintervenendo in replica in aula alla Camera nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

