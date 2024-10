Migranti, Renzi: “Meloni dà 900 milioni all’Albania anziché darli a Carabinieri e Polizia” (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA – “Giorgia Meloni ha dato 900 milioni di euro per i Migranti in Albania, anziché darli a Carabinieri e Polizia per garantire la sicurezza in Italia”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi. L'articolo Migranti, Renzi: “Meloni dà 900 milioni all’Albania anziché darli a Carabinieri e Polizia” L'Opinionista. Lopinionista.it - Migranti, Renzi: “Meloni dà 900 milioni all’Albania anziché darli a Carabinieri e Polizia” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA – “Giorgiaha dato 900di euro per iin Albania,per garantire la sicurezza in Italia”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva Matteo. L'articolo: “dà 900” L'Opinionista.

