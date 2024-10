Liberoquotidiano.it - Lorenzin e Mamadou travolti da Del Debbio: "Ecco l'accoglienza secondo loro"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) E' impressionante la raffica di commenti negativi in tempo reale su X da parte dei telespettatori di 4 di sera, il talk dell'access prime time di Rete 4 condotto da Paolo Del, prima di E' sempre CartaBianca di Bianca Berlinguer. Il clima in studio e in collegamento è incandescente, proprio come il tema trattato: l'immigrazione, soprattutto alla luce dell'accordo ufficialmente avviato tra l'Italia e l'Albania per lo spostamento di migranti irregolari sull'altra sponda dell'Adriatico. Per l'ex ministra della Sanità Beatrice"questo provvedimento è stato un grandissimo spot elettorale inutile e costoso".