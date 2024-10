Giulia De Lellis con gli anelli di Tony Effe al dito, la foto del bacio su Instagram: “Cattivo ragazzo” (Di martedì 15 ottobre 2024) Giulia De Lellis su Instagram ha condiviso la foto mentre si scambia un bacio con Tony Effe: al matrimonio della cugina, celebrato il giorno dopo il concerto del rapper, ha indossato gli anelli del fidanzato che lei definisce "il cattivo ragazzo". Fanpage.it - Giulia De Lellis con gli anelli di Tony Effe al dito, la foto del bacio su Instagram: “Cattivo ragazzo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)Desuha condiviso lamentre si scambia uncon: al matrimonio della cugina, celebrato il giorno dopo il concerto del rapper, ha indossato glidel fidanzato che lei definisce "il cattivo ragazzo".

