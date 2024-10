Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Lissoufi è il bomber della Forza e Coraggio

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Daniele, attaccante classe ’96, protagonista di questo primo scorcio di stagione in: una sua tripletta ha trascinato lae Cooraggio, nel pirotencico pareggio (3-3) contro il Follo. Contento del risultato? "Insomma Abbiamo iniziato subito bene, passando in vantaggio. Poi per colpa di qualche disattenzione di troppo siamo stati prima raggiunti e poi addirittura superati. Dopo il 2-2 abbiamo incassato nuovamente una rete, ma nel finale abbiamo riportato la gara sul pari. Penso che avremmo meritato di più". Ci racconta la sua tripletta? "Il primo gol è stato di testa su una sponda di un mio compagno. Nel secondo ho segnato di di potenza. Nella terza marcatura, dopo una punizione, ho stoppato la palla di petto e al volo l’ho messa dentro". Il più bello dei tre? "Probabilmente il secondo perché più difficile".