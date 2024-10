Cadavere in acqua a Livorno, allarme di passanti (Di martedì 15 ottobre 2024) Livorno – Cadavere in acqua a Livorno, allarme di passanti Cadavere in acqua a Livorno, il Cadavere di un uomo, di cui al momento non si conosce l’identità, è stato ritrovato questa notte poco prima delle 5 nelle acque di un fosso a Scali delle Macine a Livorno. Il corpo senza vita è stato visto galleggiare da alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme, ma quando sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 non è rimasto altro che constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, la morte dell’uomo, che non aveva documenti con sé, sarebbe dovuta a cause naturali. Non si esclude un malore prima di cadere in acqua. In base alle prime informazioni non ci sarebbero elementi per ipotizzare azioni violente. Nel frattempo la Polizia sta cercando di risalire all’identità dell’uomo. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 15 ottobre 2024)indiin, ildi un uomo, di cui al momento non si conosce l’identità, è stato ritrovato questa notte poco prima delle 5 nelle acque di un fosso a Scali delle Macine a. Il corpo senza vita è stato visto galleggiare da alcuniche hanno immediatamente dato l’, ma quando sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 non è rimasto altro che constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, la morte dell’uomo, che non aveva documenti con sé, sarebbe dovuta a cause naturali. Non si esclude un malore prima di cadere in. In base alle prime informazioni non ci sarebbero elementi per ipotizzare azioni violente. Nel frattempo la Polizia sta cercando di risalire all’identità dell’uomo.

