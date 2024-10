Assoluzione per il sindaco di Reggio Calabria: il Tribunale riconosce l’abrogazione del reato (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente decisione del Tribunale di Reggio Calabria ha segnato un’importante svolta per il sindaco Giuseppe Falcomatà, a cui sono state contestate accuse di abuso d’ufficio. La sentenza rimarca l’abrogazione di tale reato, avvenuta in seguito all’approvazione del Ddl Nordio, che ha inciso significativamente sul quadro giuridico della questione. La fine del procedimento penale ha evidenziato non solo l’assenza di responsabilità, ma anche l’impatto delle nuove normative sul sistema giuridico. Il processo e le sue fasi Il procedimento penale che ha coinvolto Giuseppe Falcomatà affonda le radici nella mancata costituzione di parte civile del Comune di Reggio Calabria nel primo processo “Miramare”. Gaeta.it - Assoluzione per il sindaco di Reggio Calabria: il Tribunale riconosce l’abrogazione del reato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente decisione deldiha segnato un’importante svolta per ilGiuseppe Falcomatà, a cui sono state contestate accuse di abuso d’ufficio. La sentenza rimarcadi tale, avvenuta in seguito all’approvazione del Ddl Nordio, che ha inciso significativamente sul quadro giuridico della questione. La fine del procedimento penale ha evidenziato non solo l’assenza di responsabilità, ma anche l’impatto delle nuove normative sul sistema giuridico. Il processo e le sue fasi Il procedimento penale che ha coinvolto Giuseppe Falcomatà affonda le radici nella mancata costituzione di parte civile del Comune dinel primo processo “Miramare”.

