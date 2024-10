Anytime Fitness, raggiunto il traguardo di 50 club in Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) Il franchise statunitense ha infatti inaugurato con la recente apertura della sua seconda palestra a Bergamo Ha raggiunto il traguardo di 50 club aperti in Italia Anytime Fitness, il più grande franchising al mondo del settore e l’unico presente in tutti i continenti, noto per garantire all’interno delle proprie palestre un servizio d'eccezione per 365 Sbircialanotizia.it - Anytime Fitness, raggiunto il traguardo di 50 club in Italia Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il franchise statunitense ha infatti inaugurato con la recente apertura della sua seconda palestra a Bergamo Haildi 50aperti in, il più grande franchising al mondo del settore e l’unico presente in tutti i continenti, noto per garantire all’interno delle proprie palestre un servizio d'eccezione per 365

