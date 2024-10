Alla Festa del Cinema di Roma mostra su Renato Casaro, l’uomo che ha ‘disegnato’ il cinema (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Il film è il mio hobby. Il mio hobby il mestiere. Il mestiere è la mia vita. E la mia vita è un film in technicolor e cinemascope”. Renato Casaro, l’uomo che ha disegnato, con i suoi manifesti, il cinema nazionale e internazionale, presenta Alla Casa del cinema per la Festa del cinema di Roma una selezione delle locandine più significative della sua collezione privata. Un viaggio attraverso la magia e l’arte dell’ultimo cartellonista che ha reso grande il cinema e, con la sua tecnica pittorica e il suo genio creativo, ha contribuito al successo di moltissimi film per i quali ha lavorato. Un percorso cronologico per comprendere ciò che ha reso Casaro unico, ovvero la sua straordinaria capacità di sintetizzare in un’immagine ‘l’anima del film’. (FOTOGALLERY) Alla Casa del cinema saranno esposte 41 opere, copie originali della collezione privata del maestro. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Il film è il mio hobby. Il mio hobby il mestiere. Il mestiere è la mia vita. E la mia vita è un film in technicolor escope”.che ha disegnato, con i suoi manifesti, ilnazionale e internazionale, presentaCasa delper ladeldiuna selezione delle locandine più significative della sua collezione privata. Un viaggio attraverso la magia e l’arte dell’ultimo cartellonista che ha reso grande ile, con la sua tecnica pittorica e il suo genio creativo, ha contribuito al successo di moltissimi film per i quali ha lavorato. Un percorso cronologico per comprendere ciò che ha resounico, ovvero la sua straordinaria capacità di sintetizzare in un’immagine ‘l’anima del film’. (FOTOGALLERY)Casa delsaranno esposte 41 opere, copie originali della collezione privata del maestro.

Renato Casaro in mostra alla Casa del Cinema e in altre location romane : un viaggio nell’arte dei manifesti - Questa celebrazione dell’artista si è arricchita con la disposizione di riproduzioni in grande formato che rappresentano alcuni dei suoi lavori più iconici. Da quel momento, ha lavorato a fianco di alcuni dei registi e delle produzioni cinematografiche più importanti, rendendo la sua arte parte integrante della storia del cinema. (Gaeta.it)