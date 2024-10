Alla Festa del Cinema di Roma mostra su Renato Casaro, l’uomo che ha ‘disegnato’ il cinema (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il film è il mio hobby. Il mio hobby il mestiere. Il mestiere è la mia vita. E la mia vita è un film in technicolor e cinemascope". Renato Casaro, l’uomo che ha disegnato, con i suoi manifesti, il cinema nazionale e internazionale, presenta Alla Casa del cinema per la Festa del cinema L'articolo Alla Festa del cinema di Roma mostra su Renato Casaro, l’uomo che ha ‘disegnato’ il cinema proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il film è il mio hobby. Il mio hobby il mestiere. Il mestiere è la mia vita. E la mia vita è un film in technicolor escope".che ha disegnato, con i suoi manifesti, ilnazionale e internazionale, presentaCasa delper ladelL'articolodeldisuche hailproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Alla Festa del Cinema di Roma mostra su Renato Casaro - l’uomo che ha ‘disegnato’ il cinema - Dal 15 al 27 ottobre esposte le sue opere a Casa del Cinema, Via Veneto e The St. Regis Rome "Il film è il mio hobby. Il mio hobby il mestiere. Il mestiere è la mia vita. E la mia vita è un film in technicolor e cinemascope". Renato Casaro, l’uomo che ha disegnato, con […]. (Sbircialanotizia.it)

Renato Casaro in mostra alla Casa del Cinema e in altre location romane : un viaggio nell’arte dei manifesti - Facebook WhatsApp Twitter Renato Casaro, il maestro dei manifesti cinematografici, è il protagonista di una mostra espositiva che celebra la sua straordinaria carriera all’interno della Casa del Cinema di Roma e in vari luoghi della capitale. La mostra curata da Monica Vallerini, in collaborazione con Elisabetta Pasqualin e Chiara Matteazzi, rappresenta un tributo alla sua straordinaria ... (Gaeta.it)

Renato Casaro - due mostre sull'ultimo uomo che dipinse il cinema - «Ero il pittore preferito di Sergio Leone», ci ha raccontato qualche anno fa in una bella intervista. Il mio hobby il mestiere. Dal poster di Balla coi lupi a quello di Rambo, passando per quelli che hanno raccontato i capolavori western di Leone. . La locandina di Balla coi lupi con il volto di Kevin Costner e le dita che dipingono due linee sul suo viso, l'abbraccio evocativo nel manifesto de ... (Panorama.it)